На Украине из-за коронавируса стали хоронить на огородах

Похороны во Львовской области Украины стали проводить на огородах. Ситуация вызвана тем, что из-за коронавируса на территории сельского кладбища не осталось свободного места, сообщает телеканал «Украина 24».

Владелица садового участка в одном из сёл области Ирина Ривак рассказала , что для неё стало большим сюрпризом, когда она обнаружила свежие захоронения на своей земле. Из-за карантина женщина долгое время не посещала участок, который оказался спорной землёй.

В 1990-х годах местные земли были отданы сельским советом незрячим людям. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию, а право собственности получили только летом 2021 года, когда на участках уже покоились мертвецы.

Похороны здесь директор местного кладбища Ярослав Мартынов объяснил тем, что у него безвыходное положение из-за коронавируса — умерших буквально некуда хоронить.

Пока погребения на спорной земле приостановили, однако они продолжатся, поскольку право на это оставили тем, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.

Ранее стало известно, что высокий уровень смертности из-за коронавируса в Петербурге привёл к тому, что в июле крематорий на Шафировском проспекте Северной столицы не справлялся с работой. Часть гробов — около 300 — стояли на цокольном этаже крематория. Там находились в том числе ящики из досок, куда помещали безродных умерших, их похороны проводили за счёт государства.