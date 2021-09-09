На Украине новорождённый заразился COVID-19 и умер

Новорождённая девочка скончалась после отказа лёгких из-за заражения коронавирусом в Киевской детской инфекционной больнице. Она заразилась COVID-19 в утробе матери. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии на 15-м дне жизни с одышкой, интоксикацией и высокой температурой. Погибшая стала самой юной жертвой коронавируса на Украине. Об этом рассказала главный врач учреждения Татьяна Каминская, сообщает «Украинская правда».

Ребёнок поступил с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии, — уточнила руководитель больницы.

По её словам, девочке сразу же сделали интубацию, однако этим не удалось предотвратить развитие тяжёлого респираторного дистресс-синдрома, который препятствует кислороду попасть в кровь из-за отказа лёгких. Врачи не смогли спасти ребёнка.

Ранее сообщалось, что похороны во Львовской области Украины стали проводить на огородах. Ситуация вызвана тем, что из-за коронавируса на территории сельского кладбища не осталось свободного места.