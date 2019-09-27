https://static.news.ru/photo/e631b02a-e122-11e9-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий выступил против восстановления авиасообщения с Россией. По его словам, это может быть очень опасно, поскольку Россия по-прежнему остаётся для Украины страной-агрессором.

Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы всё восстанавливаем, то значит, мы даём месседж внешнему миру, что всё хорошо, всё прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет, — цитирует его RT .

Что касается железнодорожного сообщения с РФ, то его прекращение создаст много проблем для украинцев. Им придётся добираться в Россию через Белоруссию, а это повлечёт за собой дополнительных расходов. Кроме того, он отметил экономическую выгоду, которую Украина получает от перевозки российских грузов транзитом через свою территорию.

Ранее, как писал News.ru, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что для возобновления авиасообщения между РФ и Украиной необходима инициатива с украинской стороны. Он подчеркнул, что в случае возобновления рейсов Москва поставит определённые условия, которые будут касаться российских перевозчиков.