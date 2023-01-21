На Украине испугались «российского вторжения с трех фронтов» The Daily Beast: Украина готовится к крупному наступлению России с трех фронтов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Член украинской переговорной делегации и глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров заявил, что Украина готовится к новому крупному наступлению, которое может начаться в течение нескольких недель с трех фронтов, пишет The Daily Beast. По его словам, атака якобы может начаться с севера, через белорусскую границу.

Атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга. Украине катастрофически не хватает боеприпасов и оружия. Мы воюем голыми руками, — сказал Умеров.

Он отметил, что Украину окружают с 240 градусов.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщает о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. Подчеркивалось, что вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои, а вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от города, это не так. По словам бизнесмена, украинские военнослужащие работают четко и слаженно, «цепляются за каждый метр земли».

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в Соледаре были взяты в плен наемники. Он затруднился назвать точное число пленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие иностранного контингента в боевых действиях.