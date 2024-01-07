На Украине исчезли американские танки Abrams: что пишут военкоры 7 января

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Новое наступление ВСУ в Херсонской области, «исчезновение» на Украине американских танков Abrams, первые итоги хода спецоперации в 2024 году, Виктор Орбан против Киева — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» объяснила, возможно ли новое наступление ВСУ в Херсонской области

«Последние недели на этом направлении фиксируется аномальная активность украинских войск. Кроме того, имеющиеся данные указывают на возможное появление в районе новых соединений ВСУ, накопление людских и материальных резервов. Это, в свою очередь, может указывать на подготовку очередной попытки форсирования Днепра. Что может помешать ВСУ? Если осенью прошлого года ВСУ могли рассчитывать на фактор внезапности, то сейчас группировка ВС РФ подготовлена к разным сценариям и усилена. ВСУ, напротив, понесли большие потери. Причем, если к потерям в живой силе они показывают слабую чувствительность, то потери артиллерии на правобережье (севернее Тягинки) и регулярные удары по тыловым базам, местам дислокации личного состава и другим целям наносят существенный урон и осложняют поддержку текущих боевых действий и планирование будущих», — отметили авторы канала.

«Военная хроника» также обратила внимание, что при этом попытка форсирования Днепра потребует накопления сил и средств.

«К тому же, скорее всего, она снова будет выявлена средствами наблюдения ВС РФ, что уже частично видно по регулярно появляющимся в публичном доступе роликам с ударами по тылам ВСУ в Херсонской области. Как и в ходе летнего наступления, накопление сил сложно производить без защиты от ударных средств ВС РФ (то есть ПВО), а операция бессмысленна без хотя бы минимальной скрытности подготовки. Также никуда не делась основная проблема операции ВСУ, а именно — слабый замысел при высоких рисках. Проще говоря, даже в случае успешной переправы через реку обеспечивать поддержку небольших тактических подразделений (рот, батальонов) будет крайне сложно. Не говоря о том, что наступать с потенциальных плацдармов на левом берегу без крупных резервов и стабильных переправ некуда», — добавил источник.

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Андрей Руденко объяснил, куда делись на Украине танки Abrams

«На Украине исчезли американские танки Abrams, сообщил журнал Forbes. „Спустя два месяца после передачи их Киеву технику никто не видел“. Товарищи, а вы как думаете, ракеты летят в „молоко“? Ежедневные удары наносятся по складам с вражеской техникой, в том числе и западной. Поэтому и не видно Abrams, так как ВКС РФ работают на отлично, их просто уже нет!» — отметил журналист.

«Рыбарь» подвел первые итоги хода СВО в 2024 году

«Первая неделя 2024 года характеризовалась повышением интенсивности ударов обеих сторон по тыловым объектам. ВС России подтвердили способность наносить массированные удары ракетным вооружением, в том числе новейшими гиперзвуковыми „Кинжалами“. Также применяются новые модификации БПЛА „Герань“, при этом достигнуто почти постоянное присутствие этих дронов в украинском небе. Противник реагирует на это организацией поставок на Украину ракет к системам ПВО и инвестициям в развитие ВПК. ВСУ несколько дней подряд атаковали Крым, стремясь нанести поражение в том числе командным пунктам ПВО. Отмечалось единовременное применение до 50 БПЛА самолетного типа по югу России и ракет Storm Shadow, несмотря на постоянные удары нашей армии по военным аэродромам ВСУ. Кроме того, новым элементом стал пуск сразу 6 противокорабельных украинских ракет „Нептун“ по Крыму», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» подчеркнул, что интенсификация ударов с воздуха происходила на фоне некоторого снижения усилий сторон на земле.

«Вражеские аналитики объяснили это это планами ВС России в январе начать наступательные операции на ряде направлений. Среди них враг называет Херсонское, Запорожское, а также Харьковское. Последнее может объясняться стремлением создать буферную зону у Белгородской области, обстрелы которой приобрели систематический характер. ВСУ бьют по мирному населению Белгорода и области из РСЗО „Ольха“, предновогодний обстрел региона стал в этом отношении показательным», — рассказал источник.

«Рыбарь» добавил, что ВСУ сейчас находятся в обороне почти на всей линии фронта.

«Крынки нужны Киеву как единственное место на карте, о котором можно отчитываться как о „перспективном направлении“, хотя провалы ВСУ здесь уже попали в западную прессу. Линия фронта осталась без серьезных изменений, но у ВС России есть тактические успехи. Ожидается активизация нашего наступления в январе 2024 года», — резюмировали авторы канала.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Евгений Лисицын объяснил, как Орбан может помешать Украине

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может на полгода стать председателем Евросовета, пишет Politico. Для киевского режима это очень плохой знак, поскольку Орбан является одним из главных противников оказания помощи Украине, а также принятия ее в НАТО и Евросоюз. Дело в том, что нынешний председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что намерен досрочно освободить пост, а на замену ему, как минимум на полгода, придет „друг Путина“ Виктор Орбан», — написал военкор.

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