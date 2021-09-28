На Украине гражданам предложили покупать вместо жилья тюрьмы

Украинцы смогут покупать тюрьмы вместо классического жилья. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, рекламируя в Facebook аукционы по продаже имущества исправительных учреждений, которые пройдут этой осенью.

Говорят, что цены на классическое жильё в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены — тактика так себе. Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз ещё три тюрьмы передали ФГИУ (Фонд госимущества Украины. — NEWS.ru) для продажи на аукционе, — написал он.

Малюська рассказал, что на продажу выставят Ковельскую колонию со стартовой ценой более 41,6 млн гривен (около $1,6 млн), Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний № 12 ($295 тысяч) и Николаевскую исправительную колонию № 50 со стартовой ценой около $650 тысяч.

Он добавил, что в продаже также имеются два «ВИП-лота» в Одессе и Коцюбинском под Киевом. Состояние объектов — «заезжай и живи», отметил министр. Всего планируется продать более 100 таких объектов.

Ранее Малюська заявил, что принял на работу пожизненно осуждённую женщину. Малюська убеждён, что сидеть на шее у государства «крайне нежелательно». Тем более что в ситуации с пожизненно осуждёнными «это не просто заработок, но и ресоциализация».