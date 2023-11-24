На Украине готовят «армию роботов» Глава Минцифры Украины анонсировал запуск проектов «Армия роботов» и «Армия РЭБ»

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Войска радиоэлектронной борьбы ВСУ

На Украине готовят к запуску два новых проекта «Армия роботов» и «Армия РЭБ», заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров на мероприятии ForbesTech 2023. По его словам, которые приводит «Страна.ua», при реализации задумки ведомство будет опираться на идеологию открытого рынка.

Мы будем опираться на нашу идеологию — открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали различные продукты, умеют масштабировать их, — сказал он.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что в стране ведут разработку ряда новых беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Он уточнил, что недавно были проведены испытания 25 новых моделей такой техники. Эти испытания состоялись в конце августа.

В мае Михаил Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы «Армия дронов». Проектом предусмотрено создание 60 рот операторов.

О запуске на Украине программы «Армия дронов» стало известно в июле 2022 года. Тогда государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила, что Киев в рамках проекта приступил к массовой закупке разведывательных дронов и обучению операторов.