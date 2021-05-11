На Украине готовы применить силу против ВМФ России

https://static.news.ru/photo/571732dc-b314-11eb-9872-96000091f725_660.jpg Руслан Хомчак Фото: mil.gov.ua

Главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в провокациях против военно-морского флота страны в акватории Чёрного и Азовского морей. Он считает, что украинцам нужно быть постоянно готовыми к применению силы против российских военных, несмотря на несоразмерность сил ВМС Украины и ВМС России. Об этом пишет УНИАН.

По его словам, российские военные постоянно перекрывают доступ к тем или иным судоходным участкам под видом учений. Главком ВСУ посетовал, что Москва считает Азовское море «своим».

Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Чёрного моря, что касается Азовского моря — там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее, — отметил главнокомандующий ВС Украины.

Хомчак надеется, что в случае обострения обстановки Украине поможет США или Великобритания. По его словам, веское слово этих стран придаст украинским военным уверенность.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может совершить «ползучую аннексию» Азовского моря. По его словам, Россия постоянно усиливает своё военное присутствие и перекрывает торговые пути.

На слова Кулебы ответили в Совете Федерации. Член комитета по международным делам Сергей Цеков считает его высказывание очередным надуманным обвинением. Он подчеркнул, что Москва обеспечивает свою безопасность в территориальных водах Азовского и Чёрного морей и не создаёт никаких препятствий для иностранных судов. Политик добавил, что Киев и Москва в 2000-е годы подписали договор о проходе военных кораблей по Керченскому проливу и Азовскому морю. Проход этих судов возможен при обоюдном согласии России и Украины.