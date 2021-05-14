На Украине два министра подали в отставку

https://static.news.ru/photo/b7340f46-b4d6-11eb-90a9-96000091f725_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко написали заявление об отставке. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина.

В парламент поступили заявления об уходе по собственному желанию министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. В зал голосования Верховной рады вопросы их увольнения вынесут, скорее всего, во вторник на внеочередном, — говорится в сообщении.

Министры решили уйти со своих должностей по собственному желанию. Причина такого решения неизвестна. Вопрос об их отставке будет принят в ходе заседания 17 мая, парламент может утвердить это решение спустя сутки.

Свой пост может покинуть министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники близкие к президенту Владимиру Зеленскому. Журналисты выяснили, что Степанов не хочет писать заявление об увольнении по собственному желанию, рассчитывая на поддержку депутатов Верховной рады в ходе заседания 18 мая. Telegram-канал «Политика страны» утверждает , что Зеленский хочет видеть в правительстве «своих людей».

В декабре на Украине в отставку ушли министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов страны Сергей Бессараб. Не сообщалось, чем были недовольны украинские политики.