На Украине допустили возможность признания Крыма российским со стороны ЕС

Россия может добиться признания присоединения Крыма со стороны Евросоюза, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Эту и другие выгоды Москва может получить благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, отметил полковник запаса в колонке, опубликованной «Главредом».

Военный эксперт считает , что за ситуацией с беженцами якобы стоит президент РФ Владимир Путин.

Для Путина миграционный кризис — это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток — 2», снять санкции, признать Крым российским, заставить НАТО надавить на Украину, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно), — пояснил эксперт.

Самой интересной целью Москвы Жданов назвал возможность «довести ситуацию до абсурда», устроив на границе «маленькую перестрелку». По его мнению, это «очень скомпрометирует Евросоюз».

И если эта компрометация удастся, то Путин сможет выдвигать любые требования, — подчеркнул полковник запаса.

Он добавил, что не верит в осуществление подобных планов, поскольку Польша заняла жёсткую позицию, а в Германии идёт смена руководства, однако допустил, что такая вероятность есть. И если Брюссель согласится на автобусах вывезти беженцев вглубь территории ЕС, Москва победит, написал он.

В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции, — подчеркнул Жданов.

Ранее стало известно, что районная прокуратура Сокулки в Польше приступила к расследованию нападения мигрантов на полицейских и пограничников. При этом польская сторона обвинила Белоруссию, которая якобы спровоцировала это нападение. О ситуации на границе сообщил главный комендант полиции Ярослав Шимчик. Он заявил, что в столкновении участвовали белорусские спецслужбы.