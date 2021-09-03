На Украине допустили существование «негласных решений» по Донбассу

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могли в ходе встречи принять некие «негласные решения» по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания сочли тревожным знаком то, что после встречи глав государств не упоминается о Минских соглашениях. Они предположили, что это может свидетельствовать о нежелании американской стороны участвовать в переговорах по данному вопросу или же о договорённостях, которые пока держатся в секрете.

Сторонники второй версии полагают , что власти США убеждают украинского лидера в принятии компромиссных решений по Донбассу и реализации формулы Штайнмайера.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что США хотят участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе и в вопросе Крыма. При этом она отказалась раскрыть, какую именно роль Вашингтон собирается играть в этих процессах. В Киеве также подчеркнули, что готовы обсуждать и модернизировать Минские соглашения при посредничестве США.