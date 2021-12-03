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На Украине допустили скорую закупку газа у «Газпрома»

Депутат Рады Кучеренко: кабмину Украины придётся обратиться к «Газпрому» за газом
03:48, 04 декабря 2021
На Украине допустили скорую закупку газа у «Газпрома» Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
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Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что украинское правительство уже в ближайшие месяцы может обратиться к «Газпрому» по поводу закупки газа. В партии «Слуга народа» лукавят, когда уверяют, что «мы перезимуем», отметил он в эфире телеканала «НАШ».

Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счёт электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют. Я просто даю своё аналитическое видение, что совершенно не исключаю, что пройдёт полтора-два месяца — и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским «Газпромом» о прямом контракте на покупку газа, — подчеркнул Кучеренко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прежде говорила об искусственности энергетического кризиса на Украине, который создали чиновники, не закачав своевременно газ в подземные хранилища и не обеспечив страну углём.

Ранее стало известно, что Москва не желает обсуждать с Киевом вопрос о заключении нового договора на транзит российского газа, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Нет «даже намёка» на подобные переговоры, русские не хотят начинать эти обсуждения, посетовал он.

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