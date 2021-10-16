На Украине дипломата нашли мёртвым на даче

Украинского дипломата нашли мёртвым на его даче в Киеве. Тело обнаружила домработница. Официальные органы не раскрывают личность погибшего, известно лишь, что ему было 60 лет, пишет ТСН.

Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке полиция сообщила, что произошёл несчастный случай, — говорится в сообщении.

В полиции предполагают, что мужчина мог упасть с лестницы. Там также отказываются комментировать слухи об убийстве дипломата, появившиеся в социальных сетях.

В заключении судмедэксперта отмечается, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Ранее неизвестный напал на депутата британского парламента Дэвида Амесса. Он нанёс ему несколько ударов ножом. Парламентарий скончался. 25-летний подозреваемый задержан.