На Украине будут судить главу парламента Чечни СБУ передала в суд дела против председателя парламента Чечни

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Магомед Даудов

На Украине направили в суд обвинительное заключение против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, сообщила пресс-служба СБУ. Украинская спецслужба инкриминирует чеченскому депутату три уголовные статьи.

Служба безопасности [Украины] завершила расследование в отношении председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, способствующего вооруженной агрессии России. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, — сообщили в СБУ.

На Даудова на Украине завели дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность, повлекшем гибель людей и другие тяжкие преступления, планировании и развязывании вооруженного конфликта, а также оправдании специальной военной операции.

По данным украинского следствия, с мая 2022 года по октябрь 2023-го Даудов выполнял указания главы Чечни Рамзана Кадырова по формированию отрядов для отправки в зону СВО. В СБУ заявили, что при участии парламентария на Северном Кавказе был создан полк спецназа и три батальона, которые были направлены для выполнения боевых задач в новые регионы России.

Ранее Кадыров показал видео со своим 16-летним сыном Адамом на передовой в зоне СВО. На кадрах юноша в бронежилете стоит рядом с депутатом ГД от ЧР Ададом Делимхановым.