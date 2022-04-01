На Украине беременных женщин-военнослужащих освободят от мобилизации

Верховная рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно освобождения от военной службы некоторых категорий граждан», по которому от военной службы освобождаются беременные и те, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком. Как сообщает УНИАН, за закон проголосовали 317 народных депутатов.

Согласно закону, также от мобилизации освобождается кто-то из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребёнка.

До принятия этого закона освобождение от контракта по семейным обстоятельствам беременных женщин-военнослужащих, женщин-военнослужащих в отпуске для ухода за ребёнком, одного из супругов, если оба супруга проходят военную службу и у них есть ребёнок или несколько несовершеннолетних детей, во время военного положения было невозможным.

В конце прошлого года сообщалось, что на Украине под воинский учёт попадут беременные и женщины с маленькими детьми. Согласно инициативе, будет введён новый список профессий, представительницы которых будут должны встать на военный учёт, несмотря на их статус материнства. Уточняется, что, как и в случае с мужчинами, будут учитываться состояние здоровья женщин, а также семейное положение.