На Украине арестовали активы Фридмана, Авена и Косогова почти на $500 млн

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Суд на Украине арестовал активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на общую сумму в 17 млрд гривен ($464 млн), сообщает в Telegram Служба безопасности Украины. Отмечается, что речь идет о 20 компаниях и банках, функционировавших на территории Украины.

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. <...> Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют конечными бенефициарами или через подконтрольные офшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен, — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве рассказали, что под арест подпали финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы IT, а также заводы минеральных вод. В СБУ подчеркнули, что наложенный арест не позволит российским предпринимателям переписать свои активы на третьих лиц.

Ранее Национальная полиция Украины заявила об аресте долей связанных с Россией нескольких предприятий. Сотрудники Управления стратегических расследований Кировоградской области выяснили, что в данном регионе на нескольких предприятиях от 25% до 98% уставного капитала принадлежат россиянам. Общая сумма на заблокированных счетах составила 5,9 млрд гривен ($200 млн).