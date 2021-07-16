Систему мониторинга олигархов запустят на Украине

Система мониторинга деятельности олигархов на Украине будет создана и презентована до 7 сентября 2021 года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Его слова приводит ТАСС.

Данилов отметил , что система будет понятной. Её презентация запланирована до начала шестой сессии Верховной рады.

Напомним, украинский парламент 1 июля утвердил в первом чтении предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Согласно документу, в стране создадут реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни. Документ имеет ограниченный срок действия — десять лет.

Ранее Зеленский заявил, что за время его президентства территория Украины полностью лишится олигархов. Он напомнил, что обещал это в своей предвыборной программе и обязательно сдержит слово.