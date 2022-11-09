На Украине анонсировали почасовые отключения электричества по всей стране

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-служба национальной энергетической компания «Укрэнерго» сообщила о веерных отключениях электричества по всей стране с 9 ноября. Отмечается, что меры коснутся больше всего жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской областей и других. Аварийные отключения при этом не запланированы, добавили в компании.

С 9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Максимум стабилизационных ограничений «Укрэнерго» прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской областях, — сказано в пресс-релизе.

Веерные отключения также вводятся в Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее стало известно, что из-за резкого роста цен на электроэнергию британцев готовят к встрече Рождества в темноте. Отмечается, в Соединённом Королевстве нет денег на праздничное оформление, световые конструкции и рождественские ярмарки. Так, во многих городах Великобритании полностью отменили рождественскую иллюминацию, также отменили проведение запланированных праздничных мероприятий по всей стране. Как говорится в публикации, выросшая стоимость жизни и резкий скачок цен на электричество лишают британцев возможности праздновать Рождество.