Турецкое судно «Азбург» загорелось в порту Мариуполя

Турецкое судно «Азбург» загорелось у берегов Мариуполя, сообщил в Telegram заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, корабль сильно задымлён. Он добавил, что пожар мог вспыхнуть в результате провокации украинских националистов, контролирующих порт.

В настоящее время нам стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне «Азбург», действующем под доминиканским флагом, на борту которого находятся двенадцать граждан Украины, — написал Басурин.

Он допустил, что украинские националисты уничтожают иностранные суда и их экипажи, чтобы потом выдать это за результаты артиллерийских ударов российских войск.

Басурин напомнил, что руководство Киева продолжает игнорировать официальные запросы по эвакуации шести иностранных судов, которые вместе с людьми были заблокированы украинскими военными путём минирования акватории порта ещё до начала специальной военной операции.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что у побережья причерноморских государств сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин. Он отметил, что Россия принимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.