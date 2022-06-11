На турецком курорте Анталья произошло землетрясение На турецком курорте Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

Землетрясение было зафиксировано в 05:05 по местному времени (совпадает с московским). Очаг находился на глубине 14,2 километра.

В свою очередь, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,5, которое произошло у побережья Турции.

По имеющимся данным, его эпицентр находился в 87 километрах на юго-запад от города Анталья. Очаг залегал на глубине 74 километра.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.