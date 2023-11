Куртку Майкла Джексона продали на торгах за $306 тысяч В Лондоне продали на аукционе куртку Майкла Джексона за $306 тысяч

Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Майкл Джексон

Кожаная черно-белая куртка, которую Майкл Джексон надевал во время съемок рекламы Pepsi в 1984 году, была продана на аукционе Propstore в Лондоне за $306 тысяч, сообщает BBC News. Куртка поп-музыканта была в числе более чем 200 памятных вещей на торгах.

Среди других лотов на аукционе была куртка La Rocka британского певца Джорджа Майкла, ее купили за $115 тысяч. В ней исполнитель снялся с певицей Аретой Франклин в клипе на песню I Knew You Were Waiting (For Me). Кроме того, еще один коллекционер приобрел за $22,9 тысяч шиньон британской артистки Эми Уайнхаус, носившей его в клипе You Know I’m No Good.

Ранее знаменитый красный свитер принцессы Дианы с белыми и черной овечками был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,14 млн (примерно 110 миллионов рублей) и стал самой дорогой вещью из коллекции принцессы Уэльской. Диана впервые появилась в этом предмете гардероба на матче по поло в июне 1981 года.

Фото: Propstore/Keystone Press Agency/Global Look Press Куртка Майкла Джексона

До этого разбитая электрогитара покойного солиста группы Nirvana Курта Кобейна Fender Stratocaster ушла с молотка за $596,9 тысяч. Аукцион проводил торговый дом Julien’s Auctions. Музыкант разбил гитару во время записи композиции Endless, Nameless в 1991 году. Инструмент пересобрали, однако сыграть на нем не получится.