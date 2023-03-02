На Тихоокеанском побережье Мексики произошло землетрясение

Фото: Malcolm McClendon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Тихоокеанском побережье Мексики на юге страны, передает местная сейсмологическая служба. Толчки были зафиксированы в 07:40 мск 2 марта. В Мексике в это время еще был вечер 1 марта. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине в десять километров, передает со ссылкой на информацию от службы РИА Новости.

Землетрясение зафиксировали в 22:40 среды по местному времени (7:40 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики, — говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших в результате ЧП или о разрушениях не поступала.

Ранее в акватории Тихого океана возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5, сообщили представители островного филиала Единой геофизической службы РАН. Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, очаг располагался на глубине 33 метров.

До этого землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Китая и Киргизии. Эпицентр располагался на территории КНР, в 16 км от населенного пункта Нура, очаг залегал на глубине 16 км.