На теплоэлектростанции в Петропавловске частично обрушилась дымовая труба

В казахстанском городе Петропавловск на ТЭЦ-2 обрушилась дымовая труба, сообщает Sputnik Казахстан. По данным агентства, сейчас на месте работают пожарные, спасатели и скорая помощь. Пока о пострадавших неизвестно.

На станции работают все службы ЧС, пожарные, скорая помощь. В настоящее время идет перекличка по людям, выясняется, есть ли пострадавшие, — сказала пресс-секретарь АО «Севказэнерго» Лилия Шерина.

По информации регионального управления здравоохранения, вызов с сообщением об обрушении трубы поступил в 19:20. Информации о пострадавших пока не поступало.

В свою очередь, пресс-секретарь акима области сообщил, что причиной обрушения трубы на ТЭЦ-2 стал сильный ветер. До ЧП в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19:30 отключили два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 планируют запустить два резервных котлоагрегата.

При этом, по словам местных жителей, батареи в некоторых домах уже холодные.

Пресс-служба областной прокуратуры заявила , что сейчас спасатели ведут поиски одного работника предприятия. Речь идет о машинисте-обходчике.

Петропавловскую ТЭЦ-2 построили в 1961 году, ее установленная мощность по электрической энергии 541 Мегаватт, по тепловой — 713 Гкал/ч.