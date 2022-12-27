На Тайване продлят срок военной службы до года на фоне учений КНР Глава Тайваня объявила о продлении военной службы с четырех месяцев до года

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила о продлении срочной военной службы с четырех месяцев до года на фоне учений КНР рядом с островом, сообщает агентство Reuters. Изменения вступят в силу в 2024 году и будут включать более жесткую подготовку призывников, боевую подготовку, используемую вооруженными силами США, более строгие упражнения по стрельбе и работу с более мощным оружием, включая зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты.

Пока Тайвань достаточно силен, он будет домом демократии и свободы во всем мире, а не полем битвы, — заявила Цай.

Она добавила, что нынешняя военная система, включая подготовку резервистов, неэффективна и недостаточна для того, чтобы справиться с растущей военной угрозой Китая, особенно если он предпримет быструю атаку на остров.

Ранее сообщалось, что в течение последних суток в зоне Тайваньского пролива было зафиксировано семь кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 71 летательный аппарат. Представители оборонного ведомства острова подчеркнули, что 47 аппаратов двигались в направлении Тайваня, пересекая так называемую срединную линию пролива. Военные власти острова использовали свои корабли для наблюдения за единицами техники КНР. Кроме того, в воздух поднимался патруль, а также разворачивались ЗРК.

Напряженность в районе Тайваньского пролива усилилась еще в августе после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Данный шаг со стороны Вашингтона вызвал резкую реакцию официального Пекина.