На судно у берегов Йемена совершено новое нападение Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Неизвестные совершили нападение на судно у побережья Йемена, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Инцидент произошел вечером в 60 морских милях от Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе. Сигнал, классифицируемый как нападение на корабль, поступил от капитана.

Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, — указали в UKMTO.

Ранее правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе. Пресс-секретарь движения Яхья Сариа заявил, что речь идет о судне Lewis B. Puller. Это 233-метровая экспедиционная плавбаза снабжения ВМС США и первый корабль, специально перестроенный для этих целей из танкера типа «Аляска».

22 января Яхья Сариа рассказал, что хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны». После этого вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по ряду объектов движения хуситов «Ансар Алла» в Йемене. По информации СМИ, при атаке использовались ракеты Tomahawk.