Сотрудник службы безопасности погиб после падения на стадионе в Катаре

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Кенийский специалист службы безопасности Джон Кибуэ скончался в больнице после падения с восьмого этажа Национального стадиона в Лусаиле, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, сообщает CNN со ссылкой на семью погибшего и организаторов турнира. Кибуэ было 24 года. Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в больнице общего профиля в Дохе. У него была тяжелая травма головы, переломы лицевых и тазовых костей.

Мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия медицинской бригады, Джон Кибуэ скончался в больнице во вторник, 13 декабря, после трехдневного пребывания в отделении интенсивной терапии, — подчеркивается в сообщении.

Ранее футбольный обозреватель из Соединенных Штатов Грант Валь скончался во время освещения матча между Аргентиной и Нидерландами в Катаре. Об этом сообщал репортер National Public Radio Рассел Льюис. По его словам, журналист потерял сознание 10 декабря на трибуне для прессы на стадионе «Лусаил» в Дохе. Медики не смогли его спасти. На момент смерти Валю было 48 лет.

На следующий день во время работы на ЧМ скончался фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль‑Мисслам.