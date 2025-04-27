На спорной территории в Гималаях начались бои В Кашмире вспыхнул конфликт между армиями Индии и Пакистана

Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В приграничном регионе Кашмира вспыхнул конфликт между вооруженными силами Индии и Пакистана, сообщил военный эксперт Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. Информацию об этом также подтверждает издание Times of India. Кашмир является спорной территорией в Гималаях, так как часть находится под контролем Индии, часть — Пакистана, а некоторые территории — у Китая.

Столкновения произошли после нападения на туристов в Джамму и Кашмире. В результате этого погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. После, по данным индийский стороны, пакистанские военные открыли огонь из стрелкового оружия вдоль линии контроля в районах напротив секторов Тутмари-Гали и Рампур. Индийские военные ответили соответствующим огнем.

До этого депутат Государственной думы Дмитрий Белик рассказал, что Евросоюз под надуманными предлогами готовится к войне с Россией, перевооружая армию и наращивая ВПК. По его словам, европейским политикам удобнее воевать чужими руками, используя Украину, или ввести свой контингент на ее территорию.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что государства Европы разворачивают кампанию по подготовке к горячему столкновению с Россией. По его словам, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовыми к военным действиям уже к 2030 году.