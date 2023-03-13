На следующей неделе Москву может посетить лидер крупной державы Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

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Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. 10 марта 2023 года Си стал первым в истории страны председателем КНР, избранным на третий срок.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе, — пишет Reuters.

Глава российского государства пригласил китайского коллегу в Москву в ходе переговоров по видеосвязи в конце 2022 года. По словам Путина, встреча лидеров обеих стран покажет миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

21 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ван И прибыл в Москву.

В частности, он провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Российский представитель отметил, что Запад в одностороннем порядке денонсировал несколько международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружением. Секретарь Совбеза выразил сожаление из-за западного противодействия многополярной модели мироустройства.

Патрушев и Ван И выразили готовность укреплять сотрудничество и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления. Также Россия и Китай подчеркнули необходимость поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против менталитета холодной войны и блокового противостояния.

Ранее Китай представил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В документе говорится об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновления мирных переговоров, о защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.