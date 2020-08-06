Мир

На севере Китая зафиксировали смерть человека от чумы

18:52, 06 августа 2020
Фото: Ke Hao/Global Look Press

Китайские медики зафиксировали смерть от кишечной формы чумы жителя хошуна (уезда) Дархан-Муминган городского округа Баотоу автономного района КНР Внутренняя Монголия. По данным комитета здравоохранения округа, медики изолировали 35 человек, контактировавших с умершим.

На территории хошуна введён режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы, он будет действовать до конца 2020 года, — цитирует ТАСС сообщение комитета.

Как писал NEWS.ru, карантин введён в сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии из-за подозрения на заражение бубонной чумой местного жителя. У 39-летнего жителя выявлены симптомы заболевания (лихорадка, головные и мышечные боли), после того как он с семьёй съел мясо сурка неделю назад.

Ранее в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

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