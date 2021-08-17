На севере Афганистана начали создавать отряды сопротивления талибам

Отряды сопротивления захватившему власть в Афганистане движению «Талибан» (запрещено в РФ) формируются в северной провинции Панджшер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в регионе Афганистана.

Отмечается, что в отряды может входить до нескольких тысяч человек. Собеседник ТАСС сообщил, что живущие в провинции Панджшер люди никогда не признают власть талибов. Также в этот регион прибыло много переселенцев, в основном женщин и детей, бежавших от талибов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Ранее талибы начали стрелять во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. В результате инцидента как минимум два человека погибли и десять получили ранения.