На север Косово прибыли снайперы полиции непризнанной республики «Вечерне новости»: косовские снайперы прибыли на север непризнанной республики

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Снайперы полицейского спецназа Косово прибыли на север самопровозглашенной республики, в город Лепосавич, пишет газета «Вечерне новости». Отмечается, что отправка бойцов противоречит гарантиям Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) и Миссии Евросоюза (EULEX). Согласно принятым международным сообществом документам, на место могут быть допущены только рядовые полицейские.

Спецназ полиции Косово, вооруженный снайперскими винтовками, прибыл на север самопровозглашенной республики, в город Лепосавич, — сказано в публикации.

Власти Сербии пока не отреагировали на передислокацию военной силы непризнанной республики.

Ранее миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. По информации портала, к КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в свою очередь обвинил Россию в эскалации конфликта между его республикой и Сербией. Он считает, что действия Москвы связаны с «неудачами» в рамках специальной военной операции на Украине. Курти выразил обеспокоенность, что ситуация может сложиться в пользу российского президента Владимира Путина. Премьер также уточнил, что РФ и Сербия в прошлом году провели 104 совместных военных учения.