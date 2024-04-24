России приписали новую стратегическую победу над США из-за Нигера FT: вывод войск США из Нигера стал новой стратегической победой России

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Вывод американских войск из Нигера стал новой стратегической победой России, пишет газета Financial Times. Авторы материала отметили, что на фоне выдворения войск США самолет РФ приземлился в аэропорту столицы африканской страны вместе с системами противовоздушной обороны. Последним «похоронным звоном» стало прибытие 100 солдат, говорится в статье.

Российский самолет без особой помпы приземлился в международном аэропорту столицы Нигера Ниамея около полуночи, переправляя системы противовоздушной обороны и войска новому союзнику Москвы в Сахели. Прибытие 100 солдат в этом месяце стало последним похоронным звоном по присутствию американских сил, которые базируются в этой западноафриканской стране с 2013 года, — пишет газета.

Ранее сообщалось, что власти США согласились вывести весь свой военный контингент из Нигера после случившегося там госпереворота. Это произойдет в течение нескольких месяцев, всего западноафриканское государство покинут более тысячи американских военнослужащих.

Вместе с тем власти Нигера попросили, чтобы Россия обучила войска республики. Правительство считает, что тренировка Россией военнослужащих могла бы поспособствовать борьбе с терроризмом.