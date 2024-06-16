На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в двух морях Участники саммита по Украине призвали обеспечить доступ в Азовское и Черное моря

Фото: Wang Shang/XinHua/Global Look Press

Совместное коммюнике, подписанное 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в Швейцарии, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, документ опубликован на сайте швейцарского правительства. Из текста документа следует, что глобальная продовольственная безопасность обеспечивается бесперебойным производством и поставками продуктов питания.

В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях, — указано в документе.

Участники саммита осудили нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также удары по гражданским портам и портовой инфраструктуре. В коммюнике эти действия названы неприемлемыми.

Ранее стало известно, что итоговую декларацию по украинскому саммиту поддержали 80 государств, участвовавших в мероприятии. Всего на конференции присутствовали представители 91 страны из 160 приглашенных.

К стороне, поддержавшей документ, примкнули США, Швейцария, страны ЕС и Турция. При этом декларацию не одобрили Саудовская Аравия, Индия и Бразилия, а также Армения, Мексика, Таиланд, ЮАР и ОАЭ.

Среди подписавших итоговый документ не оказалось и Ватикана. Представителем Святого престола на конференции был государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.