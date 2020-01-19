Участники международной конференции по Ливии призовут отказаться от нападений на нефтяные терминалы. Об этом сказано в проекте итогового заявления.
Мероприятие 19 января проходит в Берлине.
Мы призываем все стороны отказаться от каких-либо враждебных действий в отношении нефтяных терминалов и инфраструктуры, —
цитируеттекст документа ТАСС.
Российскую делегацию на берлинской конференции, как писал NEWS.ru, возглавляет президент Владимир Путин. К участию также приглашены Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.
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