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Израильские военные 19 января начали работы по размещению вдоль границы с Ливаном сенсоров, которые помогут обнаружить подземные тоннели на территорию еврейского государства.

Армия обороны Израиля начала развёртывание технологической инфраструктуры по обнаружению подземных строительных работ вдоль ливанской границы. Будем продолжать круглосуточно выполнять свою миссию по защите суверенитета Израиля и его гражданского населения, —...