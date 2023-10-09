На российском сегменте МКС обнаружили утечку теплоносителя

Фото: roscosmos.ru

Утечку теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора обнаружили на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента МКС, передает ТАСС со ссылкой на представителя Роскосмоса. Отмечается, что данный радиатор был доставлен на станцию в 2012 году.

На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году, — заявили в Роскосмосе.

Представитель госкорпорации добавил, что основной контур терморегулирования модуля продолжает функционировать в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне станции. Он подчеркнул, что данная ситуация не представляет угрозы ни для экипажа, ни для станции в целом. Главная оперативная группа управления продолжает работу по анализу и решению инцидента.

Ранее 16 сентября заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара совершили переход с российского корабля «Союз МС-24» на борт Международной космической станции. На МКС их встретили семь других космонавтов из России, США, Дании и Японии.