На российско-монгольской границе вырос пассажиропоток В ФТС сообщили о выросшем в полтора раза пассажиропотоке на границе с Монголией

Фото: Chu Fuchao / Costfoto/Global Look Press

На пропускном пункте «Кяхта» в Республике Бурятия на границе России с Монголией пассажиропоток вырос в полтора раза, сообщает EADaily со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы РФ. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года российско-монгольскую границу в этом пункте пересекли 165 тысяч легковых автомобилей и автобусов, а также 530 тысяч пассажиров.

В Федеральной таможенной службе отметили, что число легковых авто на пограничном переходе по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросло на 59%, физических лиц — на 48%, пассажирских автобусов — на 22%.

Ежесуточно пункт пропуска пересекали около 1600 человек, а в дни пиковой нагрузки — до двух тысяч. Количество легковых авто в отдельные дни доходило до 600 при проектной мощности пункта в 500, — сообщили в ФТС.

В ведомстве уточнили, что избежать скопления очередей в такие дни таможенники смогли благодаря усилению смен, когда на службу заступало больше инспекторов. Всего на границе России и Монголии действуют десять автодорожных и два железнодорожных пунктов пропуска.

Ранее власти Финляндии заявили о решении закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Решение вступило в силу 15 декабря.