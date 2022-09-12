На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение

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Пресс-служба администрации Херсонской области сообщила, что на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину было совершено покушение. Отмечается, что в подъезде главы высшего учебного заведения сработало самодельное взрывное устройство. Женщина получила легкие ранения, пишет РИА Новости.

Совершено покушение​​​. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения, — рассказали в администрации.

В результате взрыва погиб мужчина, а пожилая женщина получила ранения.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в отношении членов военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и правительства Крыма. Отмечается, что в подготовке терактов участвовали представители СБУ. В ведомстве уточнили, что получены сведения о проводившейся иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы их финансирования.

Накануне в силовых структурах РФ заявили, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую готовили члены «Правого сектора» (организация признана экстремистской и террористической, деятельность на территории РФ запрещена) под руководством СБУ. Украинские военные намеревались подорвать в регионе железнодорожные пути и ЛЭП.