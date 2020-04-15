15 апреля 1945 года 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпуса 2-го Украинского фронта вышли в район северо-западнее Вены. За два дня до этого войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона столицы Австрии и освободили её от немецких военных.

В ходе Венской наступательной операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов уничтожили основные силы немецкой группы армий «Юг», полностью очистили от врага территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии. В плену у Красной армии оказались более 130 тысяч солдат и офицеров. Советские военные вывели из строя и захватили свыше 1300 танков и штурмовых орудий, более 2250 полевых орудий, другую военную технику.

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80-я гвардейская стрелковая дивизия на улицах взятой Вены

Wikimedia

Советские войска вступают в Вену

Wikimedia

Советские солдаты идут на марш к Вене в апреле 1945 года

Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Танки Советской армии в Вене в апреле 1945 года

Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Советские солдаты воюют на вокзале в Вене

Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Советский солдат с автоматом у разрушенного исторического здания в Вене

Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Двое мирных жителей стоят перед горящим домом в Вене

Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Солдаты Красной армии участвуют в уличных боях в Вене

Yevgeny Khaldei/Agentur Voller Ernst/Global Look Press

Советский военный фотограф Евгений Халдей (второй справа) и другие журналисты Красной армии в Вене

Agentur Voller Ernst/Global Look Press

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