15 апреля 1945 года 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпуса 2-го Украинского фронта вышли в район северо-западнее Вены. За два дня до этого войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона столицы Австрии и освободили её от немецких военных.

В ходе Венской наступательной операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов уничтожили основные силы немецкой группы армий «Юг», полностью очистили от врага территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии. В плену у Красной армии оказались более 130 тысяч солдат и офицеров. Советские военные вывели из строя и захватили свыше 1300 танков и штурмовых орудий, более 2250 полевых орудий, другую военную технику.

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