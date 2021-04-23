На пропавшей в Индонезии подлодке закончился кислород

https://static.news.ru/photo/071515b8-a4c0-11eb-be1c-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Индонезийские спасатели продолжили поиск пропавшей подводной лодки KRI Nanggala 402, пропавшей 21 апреля вблизи острова Бали. Экипаж субмарины составляет не менее 53 человек. Запас кислорода для поддержания их жизнедеятельности закончился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля, сообщил новостному порталу Detik начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

Спасателям, по его словам, удалось лишь зарегистрировать в районе поисков электромагнитное излучение на глубине 50–100 м. Его источником, предположительно, является пропавшая подлодка. В ближайшие часы туда прибудет судно, оснащённое специальным оборудованием, оно сможет точно установить источник излучения.

Информация о пропаже подлодки в районе побережья острова Бали появилась 21 апреля. Предполагается, что субмарина находилась примерно в 100 километрах от острова, когда с ней прервалась связь. Рядом с местом исчезновения судна позднее обнаружили следы разлива нефти. Уже несколько стран, включая Россию, предложили свою помощь в поисках. Среди них, в частности, Германия, Турция, Индия, Австралия и Франция. К месту исчезновения подлодки были направлены суда Сингапура и Малайзии.

Субмарина KRI Nanggala 402 была построена в 1981 году в Германии. В 2011 году она прошла модернизацию. На её борту находятся 53 человека.

Ранее сообщалось, что неподалёку от места пропажи подводной лодки был обнаружен неопознанный объект.