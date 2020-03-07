https://static.news.ru/photo/dbc81d40-605c-11ea-86f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

9 марта в Нидерландах стартует судебный процесс по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing 777. Суд ещё не знает, сколько свидетелей выступят в рамках этого дела, но уже известно, что часть из них будут анонимными. Ожидается, что в ходе первого судебного заседания будут заслушаны показания 13 свидетелей, личности которых держатся в секрете.

Нам ещё неизвестно, как много свидетелей. Нам известно, что есть определённое число анонимных свидетелей. Но сколько их — нам тоже неизвестно, — сообщила агентству «Интерфакс-Украина» судья Йоланде Вэйннобэл.

Она пояснила, что анонимных свидетелей судья опросит до того, как дело поступит в суд. И именно суд примет решение, будет ли свидетель иметь статус анонимного. Также судья может запретить прокуратурам и адвокатам присутствовать во время опроса этих свидетелей. Судье при этом тоже не будет известно, кем является аноним.

Как писал NEWS.ru, власти Нидерландов пытаются оказать давление на гаагский суд перед процессом по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, главной целью такого давления является желание сформировать общественное мнение так, чтобы «обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после шести лет работы».

Самолёт «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек. Расследование причин катастрофы ведёт Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В 2019 году ССГ назвала четырёх подозреваемых в причастности к авиакатастрофе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их обвинили в убийстве и непредумышленном убийстве и объявили в международный розыск.