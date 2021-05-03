На прибывшем из России в Финляндию судне обнаружили 11 заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/dfc07dd8-ac06-11eb-a0b6-96000091f725_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Санитарные службы Финляндии выявили более 10 случаев заражения коронавирусом на контейнеровозе Valencia Express под флагом Бермудских островов. Судно прибыло из Петербурга, сообщает ТАСС.

На грузовом судне Valencia Express, прибывшем 30 апреля из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари, выявлено 11 случаев заражения коронавирусом среди экипажа, — цитирует агентство сообщение администрации Хельсинки.

В учреждении добавили, что инфицированные изолированы, один из заразившихся госпитализирован. Кроме того, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая.

Всего на контейнеровозе находились 24 человека. До прибытия в РФ судно находилось в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что новый штамм SARS-CoV-2, схожий с южноафриканской разновидностью, выявили в соседней с РФ Финляндии.

Случаи заражения новым штаммом отмечены среди студентов в Турку — городе на юго-западе страны. Новый вариант вируса может быть более заразным, так как в Турку в последнее время произошёл скачок заболеваемости. При этом никому из тех, у кого нашли новый штамм, не понадобилась госпитализация.