На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение, передает телеканал Venezolana de Television. Как уточнил сам глава страны, попытка была успешно предотвращена.
Двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение. <...> Задержанные признали, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela, — приводят журналисты слова Мадуро.
Митинг проходил на площади имени Диего Ибарра в Каракасе по случаю внесения кандидатуры венесуэльского лидера в избирательные списки для участия в президентских выборах 2024 года. Злоумышленников задержали во время марша сторонников главы страны перед митингом, констатировали представители телеканала.
Ранее действующий лидер Венесуэлы указал, что Россия побеждает в инициированном США и НАТО конфликте на Украине и стала экономически еще сильнее. По его словам, развязанное Западом на украинской территории противостояние «аморально». Также глава латиноамериканского государства заявил, что Венесуэла в ближайшее время войдет в состав БРИКС, в котором числятся Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. На смену старому колониальному миру приходит «новый мир», констатировал Мадуро.