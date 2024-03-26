На президента Венесуэлы совершили покушение Мадуро сообщил о предотвращении попытки покушения на его жизнь в Каракасе

Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение, передает телеканал Venezolana de Television. Как уточнил сам глава страны, попытка была успешно предотвращена.

Двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение. <...> Задержанные признали, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela, — приводят журналисты слова Мадуро.

Митинг проходил на площади имени Диего Ибарра в Каракасе по случаю внесения кандидатуры венесуэльского лидера в избирательные списки для участия в президентских выборах 2024 года. Злоумышленников задержали во время марша сторонников главы страны перед митингом, констатировали представители телеканала.

Ранее действующий лидер Венесуэлы указал, что Россия побеждает в инициированном США и НАТО конфликте на Украине и стала экономически еще сильнее. По его словам, развязанное Западом на украинской территории противостояние «аморально». Также глава латиноамериканского государства заявил, что Венесуэла в ближайшее время войдет в состав БРИКС, в котором числятся Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. На смену старому колониальному миру приходит «новый мир», констатировал Мадуро.