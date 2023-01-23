На популярном зарубежном курорте участились изнасилования туристов Express: в 2022 году участились случаи изнасилования туристов в Турции

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Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) призвало путешественников проявлять бдительность при посещении Турции после того, как в прошлом году там зарегистрировали рост числа сексуальных посягательств, сообщает Express. По информации издания, в полицию от туристов поступила 51 жалоба на домогательства.

По данным FCDO, в 2022 году в популярном месте отдыха поступило 51 сообщение о сексуальных домогательствах, включая изнасилования. Большинство случаев произошло в разгар летнего сезона на прибрежных туристических курортах, — говорится в публикации.

Кроме того, в 2022 году также участились случаи уличных грабежей и карманных краж.

В FCDO напомнили о необходимости использования официального такси, отказа от совместных поездок в машинах с незнакомцами. В ведомстве подчеркнули, что, отдыхая, важно сохранять бдительность в ночных клубах и барах: покупать напитки и не принимать их от посторонних.

В начале января вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что Турция, Египет и Таиланд являются самыми популярными безвизовыми странами для россиян. Он также напомнил, что оформление виз не потребуется для посещения Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Сербии.