https://static.news.ru/photo/6a402db2-6c5e-11ea-bb28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

С подмосковного военного аэродрома Чкаловский в Италию вылетел шестой самолёт Минобороны России с гуманитарной помощью стране, которая сильнее всех на данный момент страдает от пандемии COVID-19.

В Итальянскую Республику для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией вылетел шестой ИЛ-76 с аэродрома Чкаловский, — цитирует военное ведомство РИА Новости.

Итальянские власти обратились за помощью к российской стороне 21 марта. В субботу Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19. Помимо оборудования и врачей, Москва отправит итальянцам средства защиты и мобильные комплексы на базе КамАЗа для дезинфекции транспорта.

К воскресенью число заразившихся COVID-19 по всей Италии достигло 53 500. Жертвами пандемии стали 4800 человек, а более чем 6000 удалось победить коронавирус.

Как писал NEWS.ru, ранее итальянцам на помощь отправился пятый борт МО РФ.