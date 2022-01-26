На пленарном заседании ПАСЕ подняли вопрос о полномочиях России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 26 января решит, можно ли оставить российскую делегацию в организации. Вопрос подняли на пленарном заседании ПАСЕ. Эту информацию в своём Telegram-канале распространила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Начались слушания на пленарке ПАСЕ по присутствию России в Ассамблее. <…> Осуждают, но большинство за [то, чтобы] оставить, — написала она.

Она добавила, что против выступают представители Великобритании, Литвы, Латвии, Украины и Франции.

Ранее участники зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом было объявлено на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Вопрос был передан на рассмотрение профильных комиссий. В общей сложности было подано два протеста от литовского парламентария Эмануэлиcа Зингериcа и украинского депутата Евгении Кравчук. За их предложения проголосовали соответственно 47 из 49 участников сессии.

Ранее комиссия ПАСЕ по мониторингу рекомендовала ратифицировать полномочия российской делегации. Отмечается, что зимняя сессия ассамблеи началась в Страсбурге в понедельник, 24 января, и продлится до 28 января.