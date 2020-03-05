https://static.news.ru/photo/5129ee98-5ee0-11ea-a2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kmu.gov.ua

Новый кабинет министров Украины провёл первое заседание. На нём рассмотрели организационные вопросы и обсудили ситуацию по коронавирусу.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник среди членов правительства. Другие подробности не приводятся.

Вечером 4 марта Верховная рада в ускоренном режиме заменила состав правительства. Депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и большинство его министров. На их место пришли люди из бизнеса, из менее публичных должностей и те, кто работал при прошлой власти.

Так, кресло главы кабмина занял Денис Шмыгаль — бывший предприниматель, пришедший во власть по приглашению президента Владимира Зеленского. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, премьер считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.