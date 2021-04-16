На отпевании принца Филиппа зазвучала русская молитва

https://static.news.ru/photo/b9fa74c2-9f91-11eb-84e3-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

На отпевании почившего супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа прозвучала русская молитва. Под сводами собора хор пропел «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Трансляцию ведёт BBC.

Служба проходит в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Её ведут настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время отпевания хор из четырёх человек исполнил молитвы и музыкальные отрывки, которые почивший специально выбрал для этой церемонии ещё до своей кончины.

В это время в церкви находились всего 30 человек — ближайшие родственники покойного. К слову, в их числе был и принц Гарри, супруга которого отказалась ехать на похороны герцога Эдинбургского.

После заупокойной службы Филиппа похоронили в королевской усыпальнице. Гроб доставили в часовню на автомобиле Land Rover, который герцог Эдинбургский лично помогал модифицировать несколько лет назад, писал NEWS.ru.

Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.