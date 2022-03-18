На освобождённых силами ЛНР территориях введён комендантский час

На территории ЛНР, ранее находившейся под контролем Киева и освобождённой войсками республик вводится комендантский час с 21:00 до 05:00. Об этом говорится в указе главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.

Постановляю: установить на переходный период на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобождённой после 19 февраля 2022 года, действие режима комендантского часа с 21:00 до 05:00, — говорится в тексте документа.

При этом, согласно ранее подписанному указу Паcечника, на остальной территории ЛНР комендантский час действует с 23:00 до 04:00. Контроль за исполнением указа возложен на руководителей миниcтерства госбезопасности и Государственного таможенного комитета реcпублики.

Ранее Пасечник заявил, что почти вся территория ЛНР освобождена. По его словам, оставшиеся населённые пункты армия сейчас берёт в кольцо.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».