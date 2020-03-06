https://static.news.ru/photo/97e7cbc2-5fb0-11ea-9ec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma'u Henua/Facebook

На острове Пасхи мужчина на грузовике снёс статую древнего истукана. Он арестован полицией Чили.

Инцидент произошёл 1 марта, но известно о нём стало только сейчас. Нарушителем оказался местный житель. По данным полиции, наехав на статую на своём автомобиле, он нанёс ей «непоправимый ущерб», передаёт Lenta.ru.

В данный момент мужчина находится под арестом. Ему предъявлено обвинение в нанесении повреждений достопримечательности, считающейся у местных жителей святыней и представляющей религиозную ценность.

Ранее NEWS.ru писал, что группа американских учёных предположила, что крах цивилизации острова Пасхи произошёл на 150 лет позже, чем предполагали ранее исследователи.