На острове Пасхи мужчина на грузовике снёс статую древнего истукана. Он арестован полицией Чили.
Инцидент произошёл 1 марта, но известно о нём стало только сейчас. Нарушителем оказался местный житель. По данным полиции, наехав на статую на своём автомобиле, он нанёс ей «непоправимый ущерб»,
В данный момент мужчина находится под арестом. Ему предъявлено обвинение в нанесении повреждений достопримечательности, считающейся у местных жителей святыней и представляющей религиозную ценность.
Ранее NEWS.ru писал, что группа американских учёных предположила, что крах цивилизации острова Пасхи произошёл на 150 лет позже, чем предполагали ранее исследователи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен