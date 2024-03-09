На ОАЭ обрушились мощнейшие непрекращающиеся ливни В ОАЭ объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за мощных ливней

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На разные части Объединенных Арабских Эмиратов с началом выходных обрушились непрекращающиеся сильные дожди с мощными грозами, передает газета Khaleej Times. По данным издания, во всех эмиратах объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Многие жители проснулись от шума ливней и сильного ветра. Уровень «оранжевой» тревоги объявлен для всех эмиратов. Это означает, что по всей стране ожидаются опасные погодные явления, — говорится в публикации.

Власти рекомендуют местным жителям не покидать дома. Также в ОАЭ отменили все массовые мероприятия и закрыли популярные места отдыха.

Ранее в Краснодарском крае из-за сильных дождей затопило село Архипо-Осиповка. Обильные осадки повысили уровень воды в реке Вулан более чем на три метра. На месте развернули оперативный штаб и мониторинговые группы. Спасатели и пожарные дежурили в селе со всем необходимым оборудованием, в том числе мотопомпами и насосами.

В январе в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек из-за наводнений, также возникших в результате сильных дождей. Обильные осадки в городе привели к затоплению улиц и метро. Власти отменили все запланированные мероприятия и были вынуждены объявить режим чрезвычайного положения.